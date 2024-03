Marcus D'Almeida cai nas quartas de final do WRE Brasil

Ainda no recurvo masculino, Mateus Carvalho, Daniel Xavier, Matheus Gomes e Jhonata Reis pararam nas oitavas de final, enquanto Gabriel Veras e Gustavo Paulino perderam na fase de 16 avos. A final dessa disputa será entre o argentino Mario Jajarabilla e o colombiano Jorge Enriquez, no domingo (31), às 14h50. Oscar Ticas, algoz de Marquinhos, disputará o bronze contra Juan Cruz.

Bianca disputa o bronze no composto

Além do recurvo masculino, também houve a disputa do mata-mata do composto feminino no WRE Brasil na manhã desta quinta-feira. Bianca Rodrigues foi quem chegou mais longe, indo até a semifinal. Quarta mais bem ranqueada do torneio, ela passou pela argentina Guillermina Gonzalez (146 a 139) e pela compatriota Maria Santos (144 a 133) antes de perder para a salvadorenha Sofia Paiz (147 a 143).

Com a derrota na semifinal, Bianca foi encaminhada para a disputa da medalha de bronze. Ela enfrentará a também salvadorenha Paola Corado, no domingo (31), às 10h07 (horário de Brasília). A final, aliás, será 100% de El Salvador: Sofia Paiz contra Camila Funes. Entre as outras brasileiras na disputa, Camila Harada e Marianna Chaves caíram nas quartas de final.

Mais Brasil

Vale destacar que o WRE Brasil acontece em paralelo ao Sul-Americano de tiro com arco. Nas disputas por equipes, o país faturou 12 medalhas na soma dos dois eventos. Ainda nesta quinta-feira, acontecem os mata-matas do recurvo feminino e do composto masculino do WRE, com finais programadas para o domingo de Páscoa. Nesta sexta, acontecerão as disputas do Sul-Americano.