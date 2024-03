Mais duas medalhas garantidas no Aberto Paralímpico da Polônia

O Brasil terminou o terceiro do Aberto Paralímpico da Polônia de tênis de mesa com, ao menos, mais duas medalhas de bronze garantidas. Nesta quinta-feira (28), aconteceram as partidas válidas pela disputa de duplas. Três brasileiros competiram e os três se classificaram ao mata-mata.

Guilherme Costa e Iranildo Espíndola iniciaram a fase de grupos da classe MD4 com derrota para Nam Kiwon e Baek Youngbok, da Coreia do Sul, por 3 sets a 0 (11/7, 11/8 e 11/9). Contudo, eles se recuperaram de uma situação complicada vencendo os sauditas Ibrahim Abdullaha Alhassan e Rakan Abdulrahman Alsalmi também por 3 a 0 (11/6, 11/3 e 11/2). Com o resultado, eles avançaram para as semifinais com a segunda vaga da chave e garantiram o bronze.

O brasileiro Israel Stroh fez parceria com o espanhol Jordi Morales na classe MD14. Eles também fizeram uma campanha de uma vitória e uma derrota na fase de grupos, assim como Guilherme e Iranildo. A dupla bateu os alemães Thomas Rau e Bjoern Schnake por 3 sets a 1 (11/9, 4/11, 11/8 e 12/10), mas perdeu do belga Ben Ashok Despineux e do norueguês Krizander Magnussen na rodada seguinte por 3 a 0 (12/10, 11/6 e 11/8). Apesar disso, se classificaram para as quartas e derrotaram o alemão Benedikt Müller e israelense Yehonatan Chaim Levi por 3 a 1 (14/12, 7/11, 11/3 e 11/9).