Brasil terá 19 judocas no Grand Slam de Antalya, na Turquia

O Brasil terá 19 representantes no Grand Slam de Antalya de judô, na Turquia, que começa nesta sexta-feira (29) e vai até o domingo (31). O país tinha 21 inscritos, mas Willian Lima (66kg) e Beatriz Souza (+78kg) foram cortados às vésperas do início do evento, poupados por lesão. A competição distribuirá até 1.000 pontos no ranking olímpico classificatório para Paris-2024.

Parte da equipe que esteve no Grand Slam de Tbilisi, na última semana, permaneceu na Europa para treinamentos e também lutará em Antalya. Como novidade, a seleção terá os reforços de Guilherme Schimidt (81kg) e Rafael Macedo (90kg), além da vice-campeã mundial júnior, Kaillany Cardoso (70kg), de 20 anos.

Antalya foi palco de uma das melhores campanhas do judô brasileiro em etapas de Grand Slam em 2023, quando faturou quatro medalhas. Neste ano, o contará com três medalhistas daquela ocasião: as campeãs Rafaela Silva (57kg) e Ketleyn Quadros (63kg), além da medalhista Jéssica Lima (57kg). Willian Lima também medalhou no ano passado, mas não competirá nesta edição, por conta de uma pequena lesão sofrida em Tbilisi, na última semana.