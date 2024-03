Ana Machado e Ana Teodoro farão final brasileira no WRE Brasil

Final 100% nacional! Na disputa do arco recurvo feminino do World Ranking Event Brasil (WRE Brasil), as brasileiras Ana Machado e Ana Carolina Teodoro se classificaram para a decisão do torneio. Elas retornarão para o duelo decisivo no próximo domingo (31), às 14h37, no horário de Brasília-DF. No composto, Rafael Kawakani também seguiu adiante para a final masculina.

De um lado, Ana Machado abriu sua campanha vencendo a compatriota Mônica Reis na primeira rodada do mata-mata. Na sequência, mais um confronto nacional e outro triunfo da arqueira 67ª colocada do ranking mundial: 7 a 1 contra Isabelle Pereira. Ela bateu a panamenha Gisela Chang nas quartas (6 a 5) e avançou à semifinal, onde iria encarar a colombiana Valentina Giraldo. Em um duelo parelho, Ana derrotou a rival sul-americana pelo placar de 6 a 4. Já Ana Teodoro, iniciou sua trajetória com um triunfo sobre a chilena Javiera Andrades por 6 a 2. Logo depois, ela eliminou a atual 25ª melhor atleta do mundo, a colombiana Ana Maria Rendón, que possui sete medalhas em Jogos Pan-Americanos. A brasileira venceu a disputa pelo placar de 6 a 4. Mais tarde, Ana carimbou sua vaga na decisão com vitórias sobre a colombiana Valentina Contreras (6 a 2) e a brasileira Sarah Nikitin (6 a 4). Entre os homens, mais cedo, Marcus D'Almeida sofreu uma queda precoce e foi eliminado ainda nas quartas de final.