Sesc Flamengo vence e larga na frente nos playoffs da Superliga

O Sesc Flamengo deu um passo importante para se garantir nas semifinais da Superliga Feminina de vôlei 2023/2024. Na estreia dos playoffs, a equipe comandada por Bernardinho derrotou o Barueri fora de casa por 3 sets a 1 (25/15, 25/20, 20/25 e 25/17) nas quartas de final da competição. Com o resultado, o Mengão só precisa de mais uma vitória em casa para avançar.

Apesar da derrota no terceiro set, o Sesc Flamengo apresentou mais consistência durante toda a partida. Por outro lado, a equipe do Barueri cometeu muitos erros e viu as visitantes dominarem as duas primeiras parciais. O time da casa até esboçou uma reação com ajustes na terceira parcial, mas as cariocas retomaram o controle e confirmaram a vitória.

A oposta rubro-negra Sabrina Rocha terminou a partida como a maior pontuadora ao marcar 22 pontos. Também do Mengão, Roni Perry veio logo depois com 18 pontos anotados. Além disso, a levantadora Brie King fez 5 pontos e levou o prêmio de melhor em quadra. Do lado do Barueri, Jheovana se destacou com 13 pontos.