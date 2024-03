Gui Santos volta a pontuar na NBA após três jogos zerado

O brasileiro Gui Santos voltou a pontuar na NBA depois de passar três jogos em branco. O ala de 21 anos entrou nos minutos finais e marcou cinco pontos na vitória do Golden State Warriors diante do Miami Heat, por 113 a 92, na noite desta terça-feira (27). Ele teve um aproveitamento de 100% nos arremessos que tentou, marcando duas cestas em apenas 1min34s em que esteve em quadra.

Assim como vem acontecendo em boa parte dos jogos da temporada, Gui Santos começou a partida contra o Heat no banco de reservas e entrou no jogo no final, quando o resultado da partida já estava definido. O brasileiro esteve em quadra por menos de dois minutos e converteu duas cestas, uma de dois pontos e outra de três. Ele marcou os últimos cinco pontos do Warriors na partida.

Dessa forma, Gui quebrou um "jejum" pessoal, já que ele não pontuava na NBA havia três partidas. A última vez que ele havia feito uma cesta fora em 03 de março, quando atuou em todo o segundo tempo contra o Boston Celtics e fez cinco pontos. Depois disso, Gui não pontuou nas vitórias contra o Milwaukee Bucks e o Memphis Grizzlies e na derrota diante do San Antonio Spurs, em que ele teve média de menos de cinco minutos jogados.