Grêmio x Palmeiras - Brasileirão Feminino: onde assistir

Jogão pelo Brasileirão Feminino! Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 15h, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Além disso, o duelo acontece no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, e você pode assistir ao vivo pela Grêmio TV no Youtube.

Situação no campeonato

Com um início animador no Brasileirão Feminino, as Gurias do Grêmio chegam para o confronto na 3ª colocação, com 6 pontos conquistados. A equipe gaúcha estreou com derrota para o líder Corinthians, por 3 a 0. Desde então, o Grêmio embalou duas vitórias seguidas diante as equipes do Botafogo, por 2 a 0, e Fluminense, 3 a 2.

Os destaques do time fica para o trio de ataque tricolor, formado por Cássia, Giovaninha e Caty, já que cada uma anotou 1 gol até aqui no campeonato.