Assista ao vivo: Barueri x Sesc Flamengo - Quartas da Superliga

Uma nova competição começa para o Sesc RJ Flamengo nesta quarta-feira (27.03). Líder da fase classificatória da Superliga Feminina, o time do técnico Bernardinho enfrenta o Barueri, às 18h30, fora de casa, no primeiro compromisso da série melhor de três das quartas de final. O SporTV2 transmite ao vivo. Jogo difícil A equipe rubro-negra conhece os perigos do adversário, que deu trabalho nas quartas de final da Copa Brasil e no primeiro turno da Superliga. Por isso, quer impor um ritmo agressivo para voltar ao Rio de Janeiro com a vantagem no confronto. "Vai ser um jogo difícil porque o Barueri vai jogar sem responsabilidade nenhuma e isso é motivo de bastante alerta. É um time muito bem treinado, alto e que joga com bastante velocidade, quando tem o passe na mão. Temos que impor o nosso saque e pressioná-las no nosso contra-ataque. Sabemos que a responsabilidade é toda nossa. Batalhamos muito para terminarmos a fase classificatória em primeiro lugar e não podemos entrar de guarda baixa, ainda mais na casa delas", analisou a central Valquíria, terceira melhor atacante da Superliga, com 54% de eficiência. Quatro vitórias seguidas A jogadora comemora a retomada da consistência do Sesc RJ Flamengo, que vem de quatro triunfos consecutivos na competição e chega com moral em busca de mais um resultado positivo. Ela lembra que o diferencial está na força do conjunto.