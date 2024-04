Giovanna Lacerda conquista o título do Sul-Americano Sub-23

Brasil no topo do pódio na Venezuela! Na disputa da categoria Sub-23 do Sul-Americano de triatlo, em La Guaira, a jovem brasileira Giovanna Lacerda se sagrou campeã da prova feminina. Ela também levou a medalha de prata no nível Elite, ao terminar como a segunda melhor atleta da América do Sul.

Giovanna iniciou sua campanha vitoriosa na natação, completando o percurso de 1500 metros no tempo de 20min20s. Depois, ela diminuiu o ritmo na disputa dos 40 quilômetros do ciclismo, fechando apenas com a quarta melhor marca (1h6min57s). No entanto, a brasileira se recuperou na última modalidade da prova: a corrida. Com um ótimo 40min06s, ela terminou na segunda posição geral (2h08min05s), atrás somente da mexicana Ana Maria Torres Gomez (2h6min15s). Assim, Lacerda ficou com o título do Sul-Americano. Giovanna Lacerda também estava concorrendo por medalhas na categoria Elite. Seu resultado final lhe rendeu uma medalha de prata na competição adulta. A brasileira obteve o segundo melhor desempenho de uma triatleta da América do Sul, ficando atrás somente da venezuelana Rosa Elena Melchor.