Nicolas Sessler acaba próximo ao top-50 na Volta das Astúrias

Na primeira etapa da Volta das Astúrias de ciclismo de estrada, na Espanha, o brasileiro Nicolas Sessler completou o percurso na 51ª colocação geral. O atleta de 29 anos e outros 104 ciclistas retornam às pistas espanholas já neste sábado (27). O torneio segue em disputa até o próximo domingo (28), com chegada na cidade de Oviedo.

Representando as cores da Victoria Sports Pro Cycling Team, equipe das Filipinas, Nicolas terminou a prova no tempo de 5h05min09s, mais de 18 minutos acima da marca do campeão, o mexicano Isaac del Toro, atleta da UAE Team Emirates (Emirados Árabes Unidos). Logo depois, o polonês Rafa? Majka acabou no segundo lugar, enquanto o uruguaio Eric Antonio Fagúndez completou o pódio em terceiro. Mais abaixo, o fluminense Vinícius Rangel finalizou na 83ª posição. O primeiro percurso da Volta das Astúrias teve 179,1 quilômetros de extensão e ocorreu entre as regiões de Cangas del Narcea e Pola de Lena. Agora, na disputa da segunda etapa, a prova terá 200 quilômetros a serem percorridos. Por fim, o comprimento da corrida diminui no domingo (28), quando os atletas terão que encarar 140km.