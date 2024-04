Brasil conquista quatro ouros no primeiro dia do Pan do Rio de judô

Começo arrasador! O Brasil conquistou oito medalhas no primeiro dia de disputas do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô, nesta sexta-feira (26), no Rio de Janeiro (RJ). Foram quatro ouros, duas pratas e dois bronzes, com oito de nove judocas do país indo ao pódio. Larissa Pimenta (52kg), Rafaela Silva (57kg), Michel Augusto (60kg) e Willian Lima (66kg) foram os brasileiros campeões da noite. Nauana Silva (63kg) e Daniel Cargnin (73kg) levaram a prata, enquanto Amanda Lima (48kg) e Ketleyn Quadros (63kg) conquistaram bronzes.

Se tem Rafa no Rio, tem ouro!

Lutando em casa, Rafaela Silva foi o principal destaque do primeiro dia de disputa da categoria adulta no Pan. Segunda atleta mais bem ranqueadda categoria até 57kg, ela teve uma campanha arrasadora para conquistar seu terceiro título continental. A campeã olímpica e mundial venceu suas duas primeiras adversárias em menos de 15 segundos: primeiro, derrubou a peruana Marian Flores e, em seguida, projetou a estadunidense Mariah holguin.

Assim, ela se garantiu na final, onde encarou a canadense Christa Deguchi, líder do ranking mundial da categoria e um dos principais nomes do judô internacional na atualidade. Por lá, as duas fizeram uma luta tensa, decidida apenas no golden score. Enquanto Rafa parecia mais inteira após mais de nove minutos de combate, Deguchi estava ficando cansada, tendo dificuldade para aplicar seus golpes. Assim, a canadense levou o seu terceiro shidô e a brasileira ganhou a disputa nas punições. Com o título, Rafaela Silva vai se tornar a número três do mundo na próxima atualização do ranking, se consolidando como cabeça de chave em Paris-2024.