Tênis de mesa da Metodologia Hugo Calderano chega em colégio

Protagonismo e começo da parceria

O evento de lançamento representa o início de uma forte parceria entre MHC, Colégio Sigma e Performance Esportiva, empresa que cuida do contraturno na escola. "A parceria com o Sigma será muito importante para o crescimento do tênis de mesa, uma vez que é uma escola com mais de 40 anos de história em Brasília e que possui tradição em vários esportes", destacou Jorge Vieira, treinador de tênis de mesa e responsável pela gestão da MHC.

"Um dos princípios mais aplicados nas aulas de tênis de mesa da MHC também está presente entre os pilares da proposta pedagógica do Sigma: o protagonismo do aluno. No sábado, as crianças, a partir de quatro, adolescentes, adultos e idosos poderão se divertir com o tênis de mesa e conhecer de perto um pouco mais sobre a MHC", acrescentou Jorge Vieira. É ele que, portanto, estará no comando da equipe durante o lançamento.

E, com mais essa parceria, a Metodologia Hugo Calderano expande sua abrangência, pois a forma de ensino inspirada nos conceitos e princípios de treinamento do mesatenista Hugo Calderano também faz parte das atividades extracurriculares dos Colégios Eleva e Maple Bear do Sudoeste.

Escolha pela MHC

A Performance Esportiva é a empresa parceira do Colégio Sigma nas ações esportivas. Portanto, é ela que terceiriza esse serviço e está levando a Metodologia Hugo Calderano para dentro do colégio. No evento deste sábado pela manhã, a MHC e seus parceiros disponibilizarão aos presentes mesas de tamanho oficial e duas mini mesas para que todos possam se divertir.