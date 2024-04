José Pereira derrota top-300 e vai à semifinal em Concepción

No sexto dia de disputa do Challenger de Concepción, no Chile, o brasileiro José Pereira venceu tenista top-300 do mundo e se classificou para a semifinal da chave de simples. Na próxima fase da competição, o alagoano de 33 anos irá encarar o peruano Gonzalo Bueno, campeão do Challenger de Buenos Aires, em janeiro, e medalhista de ouro no Pan Júnior de Cali-2021.

Em confronto de quase quatro horas de duração, José derrotou o equatoriano Álvaro Guillén Meza pelo placar de 2 a 1 (6/4, 4/6 e 7/5). No primeiro set, após duas quebras de cada lado, o brasileiro anotou mais um break no 10º game e largou na frente na partida. Porém, na sequência, ele sofreu da mesma moeda e Álvaro deixou tudo igual. Na parcial mais longa do jogo, Pereira virou um 40 a 15 na reta final e sacramentou sua classificação no Chile.

Agora, com a vitória, José Pereira irá encarar o peruano Gonzalo Bueno na semifinal de Concepción. Vencedor de um torneio Challenger na Argentina e atual número 361 do mundo, ele é considerado a principal promessa do tênis do Peru. A partida acontecerá neste sábado (27), ainda sem horário definido.