Corinthians vence a terceira seguida no Brasileirão Feminino

As Brabas do Timão seguem com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (25), no fechamento da terceira rodada da competição, o Corinthians ganhou do Flamengo por 3 a 2 no Rio de Janeiro. Com o resultado, as Alvinegras seguem em primeiro lugar, com nove pontos. Por outro lado, as rubro-negras estão na zona do rebaixamento.

Ainda sem vencer no Brasileirão Feminino, o Flamengo foi para cima no início do jogo e abriu o placar com Darlene. Mas ainda no primeiro tempo, Mariza empatou para o Timão. O segundo tempo foi de domínio do Corinthians, com as rubro-negras não conseguindo chegar no ataque com qualidade. Assim, as Brabas viraram o jogo, com gols de Milene e Gabi Portilho. O Flamengo até descontou nos acréscimos, com Gláucia, mas não deu tempo para conseguir o empate. A terceira rodada do Brasileirão Feminino terminou com o Corinthians em primeiro lugar, com nove pontos. Completam o G8: Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Fluminense e Santos. Já o Flamengo está na zona de rebaixamento com Internacional, Avaí Kindermann e Atlético Mineiro. As duas equipes voltam a jogar no final dessa semana. Na sexta-feira (29), o Flamengo viaja até Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG às 18h. Em seguida, o Corinthians recebe o Internacional na Neo Química Arena às 21h30.