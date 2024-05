Olimpíadas: Julia Kudiess revela que não vai a Paris por conta da lesão

A lesão

Julia Kudiess sentiu dores no joelho logo no início do primeiro set da partida contra a Sérvia, que aconteceu na manhã deste domingo. Ela executou um salto para pontuar e, na aterrisagem, já manifestou a lesão. Ela deixou o jogo e não voltou mais. Ficou no banco de reservas e chegou a chorar muito, sendo consolada pelas companheiras de equipe e pelos torcedores no Maracanãzinho, que entoaram seu nome ao final da partida.

A central precisou utilizar cadeira de rodas para deixar o ginásio e partiu para realizar exames, que horas mais tarde indicaram uma lesão ligamentar no joelho e uma microfratura do platô tibial. Em comunicado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) não especificou o tipo de lesão ligamentar sofrido pela atleta, mas informou que ela estaria fora do restante da VNL e retornaria a Belo Horizonte para iniciar tratamento junto aos médicos de seu clube, o Minas.

Julia Kudiess foi um dos destaques da última Superliga e, por isso, ganhou espaço na seleção brasileira. Ela foi titular em todos os quatro jogos que o Brasil fez nesta primeira semana da Liga das Nações. Mostrando muita vibração, a jovem jogadora foi peça chave nas vitórias da equipe verde-amarela. Enquanto esteve em quadra, anotou 24 pontos ao longo dos jogos, sendo 15 de ataque, oito de bloqueio e um de saque.