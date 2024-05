Agripino ganha ouro e Claudiney leva o tri do Mundial em Kobe

"Foi uma prova emocionante. Também quase caí na pista durante a prova, com muito atleta próximo um do outro, o que mostrou que o nível está muito alto [neste Mundial]. Mas conseguimos mais esse pódio para o Brasil", afirmou Agripino, diagnosticado na infância com ceratocone, doença degenerativa na córnea. Na edição de 2023 do Mundial de atletismo, em Paris, o fundista, natural de Diadema, em São Paulo, havia conquistado a prata na mesma prova.

Soberano no disco

A segunda medalha de ouro da noite de domingo (19) foi conquistada por Claudiney no lançamento do disco da classe F56. O bicampeão paralímpico, na Rio-2016 e em Tóquio-2020, foi o penúltimo a competir, à frente apenas de Yogesh Kathuniya, da Índia, que terminou em segundo lugar. O brasileiro assumiu a dianteira logo em seu segundo arremesso, alcançando a marca de 44,10m, superando o então líder Dusan Laczko, da Eslováquia, com 39,82m.

Claudiney conseguiu melhorar sua marca nos dois lançamentos seguintes, com 44,56m na terceira tentativa e 45,14m na quarta. Nos outros três arremessos, o primeiro e os dois últimos, o brasileiro queimou. Sua marca vencedora no Mundial de atletismo de Kobe, no Japão, é inferior ao registrado por ele na conquista do bicampeonato em Paris, na França, em 2023, quando atingiu 46,07m. Antes disso, na edição de 2019, em Dubai, nos Emirados Árabes, lançou para 45,92m em seu primeiro dos três títulos.

"Cheguei muito bem aqui em Kobe. Treinei bastante para este momento. Fiz uma marca que pude superar o indiano, que era o principal concorrente na prova. Tive alguns lançamentos que foram invalidados pela arbitragem, o que me deixou um pouco tenso. Mas deu tudo certo, estou muito feliz por esse tricampeonato", comemorou Claudiney, que conquistou sua sétima medalha na história do Mundial de atletismo, sendo três ouros, duas pratas e dois bronzes.

Prata para Beth Gomes e mais brasileiros em ação

A terceira medalha brasileira no Mundial de atletismo paralímpico foi de Beth Gomes no arremesso de peso na prova agrupada das classes F53/F54. A atleta, natural de Santos, em São Paulo, atingiu 7,53m como melhor lançamento e foi superada somente pela mexicana Gloria Guadarrama, com 8,04m. Já a terceira colocação ficou com a uzbeque Nurkhon Kurbanova, com 7,48m