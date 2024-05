A 100 dias dos Jogos Paralímpicos, atleta busca vaga após perder tudo no RS

Consegui alguns equipamentos com o clube, e ganhei algumas coisas do pessoal dos Estados Unidos. A CBE [Confederação Brasileira de Esgrima] e o CPB [Comitê Paralímpico Brasileiro] vão dar roupas novas, e eu consegui comprar uma roupa de jogo. É um sentimento ruim de estar vindo pra competição sabendo como está a situação do Rio Grande do Sul. Mas sou atleta, tenho de seguir em frente. Tenho essas últimas competições e tenho boas possibilidades de estar em Paris.

Vanderson atua na esgrima em cadeira de rodas, classe B. Ele é de Porto Alegre e sofreu um acidente com arma de fogo em 2008.

Ele mora no andar térreo e saiu do prédio após os avisos da Defesa Civil no bairro. Vanderson conta que a moradia encheu de água e ele perdeu tudo.

"Saí de casa no sábado dia 4, quando a Defesa Civil anunciou que tinha que sair do bairro. No dia seguinte, começou a chover muito forte e alagou todas as ruas. A minha casa está embaixo d'água. Eu moro no térreo e a água chegou no segundo [andar]. Eu estou na casa de familiares", conta.

Vanderson iniciou uma campanha online para arrecadar fundos para reconstruir a casa e a carreira. "Ainda tem água lá em casa. Vou esperar baixar para poder entrar no condomínio e ver o tamanho do estrago. A ideia é usar o valor que for arrecadado para poder começar a comprar algumas coisas para casa".

O paratleta deixou Rio Grande do Sul por via terrestre e rumou a São Paulo em voo que saiu de Santa Catarina. Esse tem sido um roteiro comum aos atletas que precisam deixar o estado em meio à tragédia. O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, só deve reabrir em setembro.