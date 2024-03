Evandro e Arthur vêm colhendo frutos e estão perto de meta

Contraste de experiência

Caso confirme a classificação ao lado de Arthur Lanci, Evandro Gonçalves vai para sua terceira participação seguida em Jogos Olímpicos. Aos 33 anos de idade, o carioca de 2,11m já somou inúmeras medalhas e títulos no circuito brasileiro mundial de vôlei de praia. Seria terceira com um parceiro diferente, pois na Rio-2016 jogou com Pedro Solberg e, em Tóquio-2020, fez dupla com Bruno Schmidt

"Chego mais experiente. Com um cara que está despontando cada vez mais no circuito brasileiro e mundial, que me de dá todas as forças, que acredita em mim e todo meu potencial para conseguir essa vaga", destacou Evandro.

Por outro lado, Arthur Lanci está em sua primeira corrida olímpica e sonha com sua primeira participação nas Olimpíadas. O paranaense de 28 anos e 1,94m fez sucesso nas categorias de base, quando conquistou os títulos mundiais do sub-19 e do sub-21. No profissional, já faturou o Circuito Brasileiro em 2017, assim como subiu ao pódio em etapas do circuito internacional.

"Na real, estou pensando em cada bola. Acho que cada bola é a mais importante da minha vida. Pensando assim, eu estou carregando um peso, uma pressão. Justamente por ser a minha primeira corrida olímpica. Eu mesmo estou me pressionando para querer mais e chegar bem lá. A gente tá no caminho certo, mas não tem nada garantido", disse Arthur Lanci.

Eventos até o fim da janela

Para confirmar a vaga, Arthur e Evandro precisam somar pontos em nove eventos até o fim da janela de classificação, que é junho. No primeiro deles, o Challenge do Recife, a dupla conseguiu avançar para as oitavas depois de perder na partida de estreia para os irmãos argentinos Capogrosso. Com a vitória diante de Hörl/Horst, da Áustria, eles agora têm pela frente a dupla australiana Carracher/Nivolaidis neste sábado (23).