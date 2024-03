Lauro Chaman e Sabrina Custódia vão ao pódio no Mundial

O Brasil ganhou duas medalhas nessa quinta-feira (21) no Campeonato Mundial de paraciclismo pista, que está sendo disputado no Rio de Janeiro. Lauro Chaman levou a medalha de prata na perseguição individual da classe C5. Sabrina Custódia também ficou em segundo lugar e ganhou uma prata nos 500m C2.

Lauro Chaman fez uma ótima eliminatória na perseguição individual C5, garantindo uma vaga na final contra o francês Dorian Foulon em uma disputa direta pelo ouro. Quando chegou a hora da decisão, Foulon imprimiu um ritmo forte e conseguiu alcançar Lauro Chaman para ficar com o título mundial e deixar o brasileiro com a medalha de prata. Na disputa do bronze, o austríaco Franz-Jossef Lässer venceu o holandês Daniel Gebru para ficar com o último lugar no pódio. Na disputa da tomada de tempo de 500m da classe C2, Sabrina Custódia garantiu a segunda medalha do Brasil no Mundial. Ela ficou em segundo lugar, com um tempo de 43s674. Ela ficou atrás apenas da australiana Amanda Reid que dominou a disputa, com 39s041. Flurina Ricling, da Suíça, levou a medalha de bronze, com 43s886.