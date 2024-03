Fonseca, Pucinelli e Zanellato vencem em Challenger no Paraguai

Diversas partidas com brasileiros estavam na programação da segunda-feira (18) no ATP Challenger de Assunção, no Paraguai. Na segunda rodada do quali, um duelo nacional no qual Nicolas Zanellato levou a melhor sobre Wilson Leite. Já na chave principal, Matheus Pucinelli e João Fonseca venceram seus compromissos de virada, mas Fernando Romboli perdeu por WO.

O nome que carrega a maior esperança de um grande futuro para o tênis brasileiro é João Fonseca. Desde quando foi campeão do US Open Junior no último ano, Fonseca está em alta no cenário nacional. Assim, todos os torneios em que o jovem participa fica a dúvida se pode repetir feitos no adulto como fazia antes. No Challenger paraguaio, o tenista começo com dificuldade, porém venceu na chave principal. Desse modo, Fonseca superou o equatoriano Álvaro Meza por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 6/4) em 2h22. O brasileiro já sabe que o adversário da próxima rodada é o paraguaio Hernando Isnardi.