Flamengo, Fluminense e Pinheiros vencem na Superliga feminina

Flu sofre, mas vence

Em seguida, foi a vez do Fluminense conquistar mais uma vitória na Superliga. Contudo, o Tricolor Carioca não teve vida fácil contra o Brasília. O duelo ocorreu no ginásio do Hebraica Rio e teve duas viradas para definir o vencedor. A princípio o Flu parecia que levaria bem a partida com a vitória no primeiro set, 25/18. No entanto, os visitantes emplacaram dois sets seguidos: 19/25 e 14/25.

Então, o time carioca contou com os ataques da oposta Ariane, que foi a maior pontuadora da partida com 26 pontos, para virar novamente e levar dois pontos preciosos na tabela. Venceu os dois últimos sets (25/21 e 15/10). Agora, se mantém em 6º, com 31 pontos, enquanto o Brasília está em 10º, com 23 pontos.

Vitória para crescer a moral

O Pinheiros conquistou uma vitória fundamental para as pretensões da equipe na luta por uma vaga nos playoffs da Superliga ao bater a equipe do Barueri por 3 sets a 0, parciais de 25/22; 25/23 e 25/22. Com o resultado, a equipe sobe para a 9ª colocação com 23 pontos e fica à uma vitória combinado com um tropeço de Maringá ou do próprio Barueri, na última rodada da primeira fase, para classificar-se. Já o Barueri está em sétimo com 26 pontos e precisa vencer dois sets contra o Bauru para assegurar-se entre os oito melhores.