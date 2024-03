Corinthians, atual tetra, inicia Brasileirão Feminino com vitória fora

Nesta segunda-feira (18), terminou a primeira rodada do Brasileirão com a partida entre Grêmio e Corinthians. Com um segundo tempo dominante, as Brabas venceram por 3 a 0 na estreia. O duelo ocorreu no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Dessa forma, o Timão começa sua jornada em busca do pentacampeonato seguido e sem Arthur Elias no comando, mostrando quão forte e entrosado o time está.

Primeiramente, se havia algum resquício de dúvida da força do Corinthians no cenário do futebol feminino, o elenco põe os pingos nos "Is". Logo após a expulsão de Mônica Ramos, aos 40 minutos do primeiro tempo, o Timão abriu o placar no pênalti rasteiro que Millene cobrou. Com a vantagem na volta do intervalo e uma jogadora a mais, o Alvinegro Paulista tomou conta da segunda etapa.

Depois de muita pressão e alguns contra ataques na etapa complementar, o Corinthians ampliou o marcador com Jheniffer, aos 40 minutos. Assim, a jogada começou com um cruzamento pela esquerda, atravessou a área gremista, Vic Albuquerque ajeitou e a artilheira teve o trabalho de empurrar para as redes. Por fim, já nos acréscimos, tabela dentro da área das Imortais, para Millene dobrar sua marca e dar números finais ao confronto.