Corinthians domina o Catanduva e vence terceira seguida na LBF

Domínio do Timão! No Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, o Corinthians recebeu o Bax Catanduva e derrotou o adversário pelo placar de 78 a 57. O resultado foi a terceira vitória consecutiva do clube na LBF em quatro rodadas disputadas. Já o time visitante, conheceu sua terceira derrota no torneio.

A principal destaque do Timão foi a experiente pivô Clarissa dos Santos, que terminou com 19 pontos, 10 rebotes e duas assistências. Do lado do Catanduva, boa atuação da camisa 10 Thaissa Frediani, autora de 13 pontos, nove rebotes, cinco assistências e três roubos de bola. Com o triunfo, o Corinthians subiu para a segunda posição da LBF e encostou no líder Sesi Araraquara. O Bax estacionou no oitavo lugar e pode ser ultrapassado ainda nesta rodada.

Sobre o confronto

No início da partida, o duelo permaneceu equilibrado, mas sempre com o Corinthians no comando do placar. Com um lance livre convertido por Thalita, a equipe da capital paulista fechou a primeira parcial vencendo por 20 a 18. Depois, elas continuaram tendo o domínio das ações do jogo e abriram nove pontos de vantagem, graças a uma bola de três da pivô Clarissa. Sem conseguir reagir, o Bax Catanduva foi para o intervalo perdendo pelo placar de 44 a 33.