Vila Olímpica de Paris-2024 será ecológica e acolhedora

Espaço familiar

Sem contar mais com o cargo do prefeito, a ideia para ocupar o espaço de seu gabinete dentro da área de 52 hectares da Vila Olímpica, localizada numa antiga área industrial entre as cidades de Saint-Denis e Sait-Ouen, foi o de dar um clima mais acolhedor aos atletas. O gabinete do prefeito dará lugar a uma espécie de creche, no chamado Pavilhão Copérnico, no qual os atletas poderão se encontrar com os filhos pequenos durante o dia.

Pelas regras do COI (Comitê Olímpico Internacional), apenas atletas e outros credenciados da delegação podem dormir na Vila Olímpica. Mas a possibilidade de que um atleta possa se encontrar, mesmo que por algumas horas, com seus filhos e aliviar a tensão natural da competição, é no mínimo uma iniciativa elogiável.

Para os atletas franceses, o benefício pode ser ainda maior. Os comitês olímpico e paralímpico da França permitirão às atletas mães que ainda amamentam seus filhos possam dormir com eles. Quartos em um hotel próximo à Vila estão reservados para isso. Ainda não se sabe quantos atletas irão optar em dormir fora dos alojamentos e nem se outros comitês olímpicos nacionais irão imitar a iniciativa. Mas não há como negar que ideias como estas tornam os Jogos Olímpicos muito mais humanizados.

Pegada ecológica

Com apenas 3% do orçamento original ultrapassado, a Vila Olímpica de Paris-2024 custou cerca de € 2 bilhões (R$ 10,7 bilhões). Em 2025, o local abrigará em moradias e escritórios para seis mil residentes e outros seis mil pessoas que terão lá o seu local de trabalho. A localização teve como um de seus objetivos revitalizar um subúrbio economicamente carente de Seine-Saint-Dennis.