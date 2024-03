Érika é anunciada como reforço do Sesi Araraquara para a LBF

Em clubes, o currículo de Érika inclui um título da WNBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, que é a principal do mundo, pelo Los Angeles Sparks, em 2022. Ela ainda participou do All-Star Game da liga quatro vezes. Na Europa, foi campeã da Euroliga pelo Perfumerias Avenida, da Espanha, em 2011.

Ainda sem contar com Érika, o Sesi Araraquara estreou com vitória na LBF 2024. A equipe derrotou o Mesquita-RJ por 65 a 52, no último sábado. O próximo compromisso será contra o Campinas, na terça-feira (05), fora de casa. O primeiro jogo do Sesi sob seus domínios será no dia 8, contra o Ituano.