Oscar é apresentado pelo São Paulo e nega mágoa após saída conturbada: 'Sempre recebi carinho'

De volta ao São Paulo 15 anos após acionar o clube na Justiça para sair rumo ao Internacional, o meia Oscar, 33 anos, foi apresentado nesta terça-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, e negou que o retorno ao clube que o lançou no futebol tenha sido motivado por um desejo de mudar os rumos de sua história com a torcida.

Formado em Cotia, o jogador afirmou que sempre teve um carinho especial pelo São Paulo e que os são-paulinos retribuíram da mesma forma. "Isso nunca me assombrou, não tenho mágoa e sempre fui tratado com carinho. Espero retribuir com meu melhor futebol, fazer grandes jogos e ganhar títulos", comentou o jogador, nesta terça-feira, durante sua apresentação.

"Mesmo quando saí no passado, sempre fui tratado com carinho. Morei no Morumbi, em Cotia e na Barra Funda, então é um clube muito especial para mim. Estou muito feliz de representar essa camisa novamente", afirmou Oscar, ressaltando que nunca esteve distante do clube do qual é torcedor. "Fui ao Morumbi no ano passado, com meu filho, sempre ia nas férias. Meu filho, inclusive, foi um peso importante para essa volta, assim como a torcida. Voltar para o clube em que comecei é mais que um sonho."