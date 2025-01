Guardiola lamenta desfalques após novo tropeço do Manchester City no Inglês

O gosto amargo do empate no confronto em que o Manchester City chegou a abrir uma vantagem de dois gols nos 2 a 2 diante do Brentford foi justificado pelo treinador Pep Guardiola através dos desfalques de peças importantes de sua equipe.

Em entrevista coletiva, o técnico espanhol lamentou o fato de não poder contar com jogadores importantes para conseguir sustentar o resultado positivo que seus comandados construíram no confronto.

"Contamos com outro tipo de jogador no jogo e, no final, não conseguimos conseguir segurar o resultado. Não tivemos atletas específicos para defender na área", comentou.