Tênis: Bia Haddad se junta a 'algoz' e vence a 1ª no ano

Agora a brasileira se prepara para a estreia na chave de simples de Adelaide, torneio de nível WTA 500, na noite desta segunda-feira. Ela terá pela frente a americana Madison Keys, 20ª do ranking, em sua preparação para o Aberto da Austrália, cuja chave principal começa no dia 12.

Duplas masculina

O Brasil também fez boa estreia no masculino. Rafael Matos e Marcelo Melo buscaram a virada sobre o local John Peers e o britânico Jamie Murray por 3/6, 6/4 e 10/7. Nas oitavas de final, eles vão enfrentar agora os principais candidatos ao título: a dupla formada pelo salvadorenho Marcelo Arévalo e pelo croata Mate Pavic.

Já Orlando Luz foi eliminado logo na rodada de abertura da chave de duplas. Ele e o francês Gregoire Jacq foram superados pelo sueco Andre Goransson e pelo holandês Sem Verbeek por 7/6 (7/5) e 6/4.

QUALIFYING

No Aberto da Austrália, o Brasil estreou no qualifying com derrota. Gustavo Heide, que teve o adversário mais complicado na rodada de abertura, foi eliminado pelo experiente sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open em 2019, por 6/3 e 6/1. Thiago Monteiro e Laura Pigossi tiveram seus jogos adiados em razão da chuva que castigou Melbourne nesta segunda-feira.