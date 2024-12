Gareth Southgate, ex-técnico da Inglaterra, ganha título de cavaleiro do rei e vira 'Sir'

O treinador Gareth Southgate deixou o comando da seleção inglesa em 2024, mas seus feitos foram reconhecidos nesta segunda-feira. O nome do ex-técnico apareceu em uma lista de honrarias de Ano Novo de personalidades nomeadas como cavaleiros e damas do rei. Com isso, ele ganha o direito de ser chamado de "Sir Gareth Southgate". O título é dado a pessoas que tiveram contribuições relevantes à Inglaterra.

Sir Southgate, que levou a Inglaterra a duas finais seguidas de Eurocopa, não foi o único nome do esporte na lista. Campeã dos 800m na Olimpíada de Paris 2024, Keely Hodgkinson também vai receber o título de "dama". Além dela, outros medalhistas olímpicos deste ano receberam a honraria.

A lista inclui pessoas de diversas áreas, como os atores Stephen Fry, Carey Mulligan e Sarah Lancashire, o prefeito Sadiq Khan ou até os sub-chefes dos correios Lee Castleton, Jo Hamilton, Christopher Head e Seema Misra.