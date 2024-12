Sérvia é punida pela Uefa por comportamento racista de seus torcedores na Liga das Nações

A Uefa, órgão que organiza o futebol europeu, puniu, nesta sexta-feira, a Federação de Futebol da Sérvia por atos racistas de seus torcedores em dois jogos da Liga das Nações, incluindo a tentativa de queimar uma bandeira da Albânia na Suíça.

A entidade impôs multas totalizando 263 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) por comportamento discriminatório nas arquibancadas, Além disso, a Uefa e proibiu a Sérvia de vender ingressos nos próximos dois jogos da seleção como visitante e fechará setores do estádio em duas partidas como mandante em suas competições. A medida começará a valer em março, quando os sérvios enfrentarão a Áustria pela Liga das Nações em jogos eliminatórios.

Em 15 de novembro, torcedores sérvios foram filmados tentando atear fogo em uma bandeira da Albânia no empate por 1 a 1 com a Suíça, fora de casa. O confronto tem alta carga de tensão política, uma vez que a seleção suíça conta com jogadores de origem albanesa e kosovar, como o capitão Granit Xhaka. Três dias depois, no empate por 0 a 0 com a Dinamarca, em Leskovac (SER), a Uefa observou novos incidentes, incluindo a exibição de uma "faixa ilícita".

Essa não foi a primeira vez que a Sérvia é punida por condutas indevidas de seus torcedores, sendo alvo da Uefa e da Fifa, por atos racistas realizados durante jogos da Eurocopa-2024, na Alemanha, e da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Nesta sexta-feira, o sorteio das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 colocou Sérvia e Albânia na mesma chave. As duas seleções se enfrentarão pela primeira vez, no próximo ano, desde a briga generalizada que suspendeu o último confronto, em Belgrado, pelas Eliminatórias da Euro-2016. Na ocasião, um drone com mensagens políticas sobrevoou o campo no final do primeiro tempo e causou tumulto no campo e na arquibancada.

Na próxima segunda-feira, o Comitê Executivo da Uefa deve confirmar Sérvia e Albânia como coanfitriãs do Campeonato Europeu sub-21 em 2027.