Técnico do Pachuca atribui vitória sobre o Botafogo ao descanso

O resultado deve ser comemorado, mas o foco não pode ser perdido. Diante desse discurso, o comandante uruguaio afirmou que espera ainda mais dificuldades no próximo confronto válido pelas semifinais.

Garantido na sequência da competição, o Pachuca volta a campo no sábado, novamente no estádio 974, para enfrentar o Al-Ahly, do Egito. A final está marcada para próxima quarta-feira, no Lusail, diante do Real Madrid.

"Esperamos um jogo tão complicado ou ainda mais difícil contra o Al-Ahly. Vamos precisar estar ainda mais focados para conseguir impor o nosso jogo para passar de fase e chegar às finais", afirmou.