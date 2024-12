Algoz do Botafogo, Pachuca tem elenco mais valioso que apenas cinco times da Série A

O Botafogo foi derrotado por 3 a 0 pelo Pachuca, do México, nesta quarta-feira, em Doha, e se despediu da Copa Intercontinental logo em sua partida de estreia. Apesar do pouco tempo que teve de preparação - já que saiu do Rio no domingo, após vencer o São Paulo e confirmar o título Brasileiro, direto para o Catar -, o time carioca esperava durar um pouco mais no torneio, até em razão da diferença de investimentos em relação ao adversário.

Agora, o algoz dos botafoguenses vai enfrentar o Al-Ahly, do Egito, e, se vencer, decide o título com o Real Madrid, que entra direto na final. Ter vencido o Botafogo, contudo, já é um grande feito.

O Pachuca foi apenas 16º colocado da última edição do Campeonato Mexicano e tem um elenco mais valioso que apenas cinco times que disputaram a Série A do Brasileirão em 2024.

Segundo levantamento do site Transfermarkt, o elenco do Pachuca vale 48,40 milhões de euros (R$ 302,72), apenas o sétimo com maior valor da primeira divisão do México.

O Botafogo, por sua vez, tem um elenco avaliado em 165,85 milhões de euros (R$ 1,03 bilhão), o terceiro mais valioso do Brasil, atrás apenas de Flamengo - 222,10 milhões (R$ 1,376 bilhão) - e Palmeiras - 213,45 mi (R$ 1,335 bilhão).

Os únicos times da Série A do Brasileirão 2024 que têm elenco avaliados em valores menores que o Pachuca são Vitória, Cuiabá, Juventude, Atlético-GO e Criciúma, todos abaixo de 30 milhões de euros (R$ 187,64 milhões).

Autores dos dois primeiros gols mexicanos na partida desta quarta-feira, o marroquino Oussama Idrissi e o colombiano Nelson Deossa são os jogadores do elenco com maior valor de mercado. Idrissi é avaliado em 7 milhões de euros (R$ 43,78 milhões) e Deossa em 4,5 milhões de euros (R$ 28,15 milhões).