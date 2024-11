Holanda empata com a Bósnia Herzegovina e fica com a última vaga nas quartas da Liga das Nações

Em um jogo tenso, principalmente no segundo tempo, a Holanda garantiu a última vaga para as quartas de final da Liga das Nações ao visitar a Bósnia Herzegovina nesta terça-feira e empatar o confronto pelo placar de 1 a 1. O resultado garantiu aos holandeses, a segunda colocação do Grupo 3.

A equipe do técnico Ronald Koeman encerrou a fase de grupos do torneio com nove pontos. Em seis partidas, o conjunto laranja obteve duas vitórias, três empates e somente uma derrota, justamente para a líder Alemanha.

Já a Bósnia terminou a competição sem conseguir um triunfo sequer e na lanterna da chave. Em seis partidas, a seleção acumulou quatro derrotas e ainda dois empates empate.

Com um jogo mais consistente nos primeiros 45 minutos, a Holanda inaugurou o marcador em jogada aérea. Após um cruzamento da esquerda, o atacante Brobbey subiu mais do que a marcação e estufou a rede dos anfitriões: 1 a 0 aos 23 minutos.

No segundo tempo, a Bósnia buscou a reação, adiantou as linhas e pressionou o rival holandês. Aos 15 minutos, o time da casa chegou a empatar com Dzeko. No entanto, o gol foi anulado por impedimento.

De tanto insistir, o empate veio em um lance chorado. Em uma blitz do time da casa, o goleiro holandês Flekken fez defesa parcial. No rebote, Demirovic chegou antes do zagueiro e conseguiu desviar de cabeça para deixar tudo igual: 1 a 1 aos 21 minutos.

A partir daí, a partida ganhou contornos dramáticos. Flekken tentou sair jogando, deu a bola no pé do adversário na grande área e por pouco a Bósnia não sacramentou a virada. Com time todo na defesa, a equipe laranja conseguiu bloquear a sua área e assegurou o empate de 1 a 1 que rendeu a vaga à próxima fase do torneio.

No outro jogo da chave, a Alemanha, já classificada, cedeu o empate de 1 a 1 para a Hungria nos acréscimos. O resultado levou o time do técnico Julian Nagelsmann aos 14 pontos e também ao primeiro lugar do grupo. Já a Hungria deu adeus à Liga das Nações. Com seis pontos, os húngaros encerraram a sua participação na terceira colocação.

O gol alemão foi assinalado na segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Schlotterbeck cabeceou para a boa defesa de Dibusz. Nmecha ficou com o rebote e fez 1 a 0 aos 30 minutos.

Nos acréscimos do segundo tempo, Andrich colocou a mão na bola dentro da área e o juiz marcou pênalti. Szoboszlai cobrou com categoria e estabeleceu a igualdade de 1 a 1 no placar.

Sete seleções já tinham conquistado a classificação para as quartas de final do torneio de seleções: Portugal, Croácia, França, Itália, Alemanha, Espanha e Dinamarca.

Já pela Liga das Nações B, dois jogos foram realizados nesta terça-feira. Pelo Grupo 1, a Ucrânia jogou fora de casa e bateu a Albânia por 2 a 1. No outro jogo da chave, a República Checa contou com o apoio de sua torcida para vencer a Georgia também pelo placar de 2 a 1.