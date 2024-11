Zubeldía aponta sofrimento na vitória do Sâo Paulo: 'Jogo foi muito aberto. Bom para a torcida'

O técnico Luis Zubeldía revelou que sofreu muito durante a partida desta terça-feira, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o São Paulo venceu por 3 a 0, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Foi um jogo muito bom para o torcedor, mas não para os técnicos. Um jogo muito aberto", disse o treinador argentino, justificando o fato de ter chutado garrafas de água durante a partida.

Zubeldía disse que o São Paulo conseguiu os três pontos por causa da valentia. "Não tivemos medo de vencer por isso somamos mais uma vitória nesta partida."

O treinador afastou qualquer problema que possa estar tendo de relacionamento dentro do clube. "Estou muito feliz com o trabalho, com as pessoas, com os jogadores..."

Ao final, Zubeldía festejou o fato de o time voltar a jogar no Morumbi, sábado, diante do Athletico-PR, após 45 dias. "Morumbi é Morumbi. Muito importante voltar a jogar diante de nossa torcida."