Raphinha marca, Barcelona vence e abre nove pontos na liderança do Espanhol

O Barcelona continua sobrando no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time catalão derrotou o Espanyol por 3 a 1, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 12ª rodada, com direito a gol do brasileiro Raphinha e dois de Dani Olmo. De quebra, abriu nove pontos na liderança da competição.

Com o jogo do Real Madrid foi adiado por causa dos desastres causados pelas enchentes que tomaram conta da cidade, o Barcelona aproveitou para se isolar ainda mais na ponta, com 33 pontos. O time merengue ficou com 24. Já o Espanyol ficou na 17ª posição, com 12 pontos.

Em campo, o Barcelona fez um primeiro tempo beirando a perfeição, não deu a menor chance ao adversário e definiu a vitória. Aos 11 minutos, Lamine Yamal recebeu pela direita e cruzou de três dedos para Dani Olmo, que apareceu na cara do gol para mandar no fundo das redes.