Jornal: Barcelona pode envolver brasileiro em oferta por sensação da Europa

Suas estatísticas o colocam como atacante mais produtivo do futebol europeu, à frente de nomes como Mbappé, Haaland e Harry Kane.

Tamanho sucesso despertou o interesse de gigantes europeus, e o Barcelona se movimenta para apresentar uma proposta pelo atacante.

Com valor de mercado estimado em 100 milhões de euros - R$620 mi - o Sporting deve fazer jogo duro para não perder sua estrela.

O trunfo do Barcelona é o brasileiro Vitor Roque: alvo do Sporting na última janela, o atacante está emprestado ao Betis e pode ser envolvido no negócio.

O clube de Portugal chegou a oferecer 30 milhões de euros - R$186 mi - pelo jogador, que rejeitou sair da Espanha.

O interesse mútuo pode ajudar o Barcelona a abater o alto valor de Gyokeres para contar com o artilheiro e abrir disputa no ataque com Lewandowski.