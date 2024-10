Palmeiras visita Juventude no Sul disposto a colar no Botafogo

Depois de duas semanas sem jogar, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 20h. O adversário é o do vice-líder do Brasileirão é o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O time alviverde tropeçou na rodada passada e tem de vencer para diminuir para um ponto a vantagem do Botafogo na liderança.

O Palmeiras tem uma oportunidade valiosa de reduzir a diferença para o líder Botafogo, que tropeçou na rodada ao empatar em casa com o Criciúma. Os cariocas têm 61 pontos e os paulistas, 57. Portanto, a diferença cairá para um ponto caso a equipe paulista ganhe do Juventude, cuja luta é para não cair. O time gaúcho tem 34 pontos.

O Palmeiras, como todos times, pôde descansar e treinar apenas enquanto as seleções tiveram compromissos na Data Fifa, na qual Weverton, Gustavo Gómez e Richard Ríos defenderam Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente. Os três voltaram e serão titulares.

"Feliz por voltar depois de uma vitória com a minha seleção e contente por estar aqui em casa treinando com os meus companheiros", disse o capitão Gustavo Gómez. "Treinamos muito bem e finalizamos mais um treino nos preparando para o jogo de domingo, que será difícil, fora de casa. Mas meus companheiros ficaram aqui treinando, trabalhando para corrigir algumas coisas e melhorar nos próximos jogos."

Em temporada com poucas derrotas - apenas nove - o Palmeiras tem números de destaque e a defesa é um dos alicerces. É a melhor do Brasileirão, com 20 gols sofridos. "Nós trabalhamos muito com o Abel a parte defensiva, que é muito importante no futebol. Você está mais perto da vitória quando não toma gol, então isso é muito importante e ainda mais no Brasileirão", explicou o zagueiro.

A principal novidade no Palmeiras deve ser o retorno de Estêvão como titular. A jovem estrela esteve afastado por três semanas para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda e voltou a jogar no empate com o Red Bull Bragantino, mas saindo do banco de reservas.

Além do atacante, também retorna o lateral-direito Mayke, liberado depois de quase dois meses tratando uma lesão na panturrilha direita. A nova baixa é o meia Maurício, com lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Já o volante Gabriel Menino está fora porque cumpre suspensão. Existe a possibilidade de Dudu, sempre acionado nos minutos finais, ganhar uma chance entre os titulares.

No treino de sábado pela manhã, Abel ganhou um problema, pois o zagueiro Murilo sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e está fora do jogo em Caxias do Sil. Vitor Reis deverá ficar com a vaga ma zaga.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X PALMEIRAS

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Ríos e Raphael Veiga, Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).