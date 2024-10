Roger Machado vê Inter em boa fase, mas descarta favoritismo no Gre-Nal: 'Jogo de xadrez'

Dono de uma invencibilidade de nove jogos no Campeonato Brasileiro e buscando uma aproximação junto ao pelotão de frente, o técnico Roger Machado rejeitou o rótulo de favorito para o Inter no clássico com o Grêmio, marcado para este sábado, no Beira Rio. Mesmo diante da irregularidade do rival, ele classificou a partida como um "jogo de xadrez legal".

"Vai ser um clássico que, talvez, o emocional possa estar influenciando nas questões táticas. A gente (elenco do Internacional) é movido na base da confiança. Penso que neste segundo turno, as duas equipes encontraram uma forma de jogar", afirmou o treinador que comentou um pouco sobre a sua metodologia de para este confronto.

"Por concepção de trabalho, vou estudar o adversário mais perto do jogo. Primeiro a gente precisa ter uma equipe que consiga se adaptar às dificuldades que o adversário vai impor com a estrutura que temos", afirmou.

Revelado pelo rival e com uma trajetória de conquistas com a camisa gremista, Roger Machado agora vai viver o clássico sob a ótica do Inter. E ele vai usar sua experiência neste clássico para montar a estratégia de forma mais eficiente.

"Hoje (quarta) trabalhei alguns elementos que vamos precisar na partida. Isso do ponto de vista técnico e dos espaços. Mas não acredito que possa ter alguma novidade estratégica muito grande", disse.

Sobre o time, ele ainda não sabe se poderá contar com os retornos de Agustín Rogel, Rafael Borre e Fernando. Os dois primeiros se recuperam de lesão na coxa esquerda enquanto o terceiro contundido teve um problema na panturrilha.

"Eles se machucaram em momentos distintos e as lesões são de graus diferentes. Motivados, eles estão. O departamento médico também vem se empenhando muito, mas não tenho condição de dizer que vão jogar", comentou o treinador.