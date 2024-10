Klopp, ex-Liverpool, anuncia que será diretor de clubes do grupo Red Bull

Quase nove meses após anunciar sua saída do Liverpool, Jürgen Klopp enfim definiu o seu futuro. O treinador alemão será diretor global de futebol do grupo Red Bull. Ele terá sob sua responsabilidade os cinco clubes da empresa austríaca, o que inclui o Red Bull Bragantino, no Brasil. Os demais times são RB Leipzig, na Alemanha, RB Salzburg e FC Liefering, ambos na Áustria, e New York RB, nos Estados Unidos.

"Depois de 25 anos trabalhando no lado de dentro, eu não poderia estar mais empolgado por estar envolvido num projeto como esse", disse o alemão de 57 anos, que atuou como técnico no Mainz 05 e no Borussia Dortmund, ambos na Alemanha, e no Liverpool, onde se consagrou mundialmente.

Será o seu primeiro trabalho desde que deixou o clube inglês em junho, ao fim da última temporada europeia. Desde então, Klopp vinha sendo alvo de diversas especulações, principalmente para comandar seleções, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele também rejeitou propostas de outros clubes europeus.

Quando anunciou sua saída, ainda em janeiro, Klopp afirmara que ficaria afastado do futebol por um "bom tempo". O novo trabalho, anunciado apenas quatro meses após deixar o Liverpool, surpreende os fãs, mas está de acordo com o prometido pelo alemão. Na Red Bull, ele não terá funções de treinador.

"Ele não estará envolvido na operação do dia a dia dos clubes, mas vai fornecer uma visão estratégica, dando apoio aos indivíduos e aos diretores esportivos (de cada time) de acordo com a filosofia da Red Bull. Ao mesmo tempo, ele vai apoiar a operação de scouting global da nossa organização e contribuir para o treinamento e desenvolvimento de treinadores", diz o comunicado emitido pela Red Bull.

Klopp celebrou suas novas funções. "O papel pode ter mudado, mas não a minha paixão pelo futebol e pelas pessoas que fazem o jogo ser o que é", afirmou o alemão. "Vejo meu papel principalmente como um mentor para os treinadores e a gerência dos clubes Red Bull, mas, no final das contas, sou parte de uma organização que é única, inovadora e voltada para o futuro. Como eu disse, isso não poderia me animar mais."

De acordo com a imprensa alemã, o contrato de Klopp com o grupo Red Bull tem uma cláusula que o liberaria caso recebesse convite para comandar a seleção da Alemanha.