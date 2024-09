Torcedor do Mallorca é punido com um ano de prisão por atos racistas contra Vini Jr.

Cada um dos incidentes ocorridos teve como resultado uma pena de seis meses de prisão e no veto de 18 meses de entrada nos estádios de futebol.

O Real Madrid, por meio de nota, se manifestou sobre o acórdão do Tribunal de Instrução número 3 de Palma. O clube informou que "juntamente com os seus jogadores, instaurou processos privados nestes processos", diz parte do trecho do comunicado.

O time merengue afirmou ainda que vai continuar trabalhando para proteger os valores do clube e também erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol.

Vini Jr tem se posicionado em busca de punições nos casos de racismo que tem sofrido na Espanha. Ele chegou a prestar depoimento à Justiça sobre o caso em abril deste ano.