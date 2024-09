Veiga celebra 50º gol e quer foco contra o Vasco: 'Continuar na pegada'

O Palmeiras finalizou o treino desta quinta-feira (19) apoiado nas quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro que levaram o time à vice-liderança. Longe de ser o protagonista de anos anteriores, Raphael Veiga atingiu a marca de 50 gols no Allianz após balançar a rede nos 5 a 0 sobre o Criciúma.

Após o treino, ele comentou sobre o seu momento e a fase do time que voltou a sonhar como título do Nacional. "Já falei outras vezes o quanto representa para mim jogar no Palmeiras. Para um meia, atingir essa marca não é tão simples. Quando eu lembro do primeiro gol que eu fiz, contra a Ponte Preta em 2019, e depois de algum tempo vejo tudo isso, fico muito feliz. Que venham mais 50 ou 100 gols", afirmou.

A três pontos do líder Botafogo (53 a 50 na classificação), Raphael Veiga exaltou a preparação e o trabalho de campo comandado pelo treinador português nesta reta final de torneio.