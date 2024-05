Flamengo enfrenta Bolívar no Maracanã para seguir vivo na Copa Libertadores

Na tentativa de evitar uma eliminação precoce na fase de grupos da Copa Libertadores e ao mesmo tempo ainda sonhando com a primeira colocação do Grupo E, o Flamengo entra em campo precisando da vitória diante do Bolívar, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada.

O Flamengo entra em campo com apenas quatro pontos, fora da zona de classificação para as oitavas de final. O rubro-negro vem de duas derrotas consecutivas no torneio, a última para o Palestino, do Chile, por 1 a 0.

O Bolívar, por sua vez, tem dez lidera o Grupo E. O time boliviano precisa de um empate para confirmar sua classificação, além de ter a possibilidade de fazer com que um dos principais candidatos ao título já fique pelo meio do caminho.

Os dois times já se enfrentaram em cinco oportunidades na Libertadores, com três triunfos bolivianos, um empate e apenas uma vitória carioca. O Flamengo precisa melhorar o retrospecto para continuar vivo no torneio.

O técnico Tite segue com problemas para escalar o Flamengo. Ele não terá o volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique, ambos com entorse no tornozelo. Com isso, Allan continuará entre os titulares. Lorran, por sua vez, ainda é dúvida, apesar de ter brilhado na vitória sobre o Corinthians por 2 a 0.

O atacante Pedro, que reclamou de um incômodo logo após o duelo com o Corinthians, treinou normalmente e continua como o homem de referência. Arrascaeta também está à disposição, mas deve iniciar o embate como opção no banco de reservas. Caso seja escalado, entrará no lugar de Lorran.

"Nós trabalhamos com um processo metodológico que trocamos dupla de zagueiros, dupla de laterais... Demora um pouquinho a atingir o melhor nível, mas é o que entendemos que seja o melhor para que quando chegar o melhor nível nós tenhamos todos os atletas na sua melhor condição. Eu acredito dessa forma", disse Tite.

Do lado do Bolívar, chama atenção o meia brasileiro Bruno Sávio, um dos destaques da equipe na Libertadores. Os bolivianos estão invictos e vem mostrando que sabem atuar longe da altitude. O goleiro Lampe e o atacante Vaca são os líderes do elenco e com passagens por grandes clubes.

"Nosso time tem uma identidade, e a gente busca manter a mesma identidade em qualquer campo. Isso não impede que, caso a gente tenha que se defender para levar o empate para casa, para somar (ponto) de visitante no Maracanã, a gente faça. Mas a ideia é manter o nosso estilo de jogo, que a gente faz em casa. Nosso estilo é assim. É de posse de bola, é de jogar com a bola. Vai ser mais difícil no Maracanã. Mas a gente sempre, não só no Maracanã, vai tentar nunca mudar o nosso estilo", disse Da Costa, para o Coluna do Fla.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BOLÍVAR

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Gerson; Lorran (Arrascaeta),Pedro e Éverton Cebolinha. Técnico: Tite.

BOLÍVAR - Lampe; Rocha, Orihuela, Jesús Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Saucedo, Bruno Sávio e Vaca; Algarañaz e Da Costa. Técnico: Flávio Robatto.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).