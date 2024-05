Palestino empata com Millonarios, e tropeço ajuda Flamengo na Libertadores

O resultado mantém o time chileno em segundo no grupo, com sete pontos, e ainda por cima elimina o Millonarios, que ficou com três.

O Flamengo tem quatro pontos e poderia ficar momentaneamente na lanterna do grupo, caso o Millonarios vencesse, mas está em terceiro.

Qualquer tropeço do Palestino seria importante para o Flamengo. O empate não é de todo mal.

Se o Fla vencer o Bolívar, chega aos mesmos sete pontos do Palestino e fica em segundo no grupo por causa do saldo de gols. No momento, o rubro-negro tem saldo zero, enquanto os chilenos estão com -3.

Aí, na última rodada, o Flamengo recebe o Millonarios no Maracanã, enquanto o Palestino vai à altitude de La Paz tentar a sorte contra o Bolívar.

Como foi o jogo

O primeiro tempo trouxe uma dinâmica muito interessante. O Millonarios começou até melhor, mas o Palestino conseguiu encaixar a marcação e teve chances de marcar.