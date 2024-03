Campeão do mundo pela Alemanha vira 'magnata do kebab' e tem fortuna de R$ 1,1 bilhão

Lukas Podolski investiu em tornar-se empresário e deu certo. O atacante campeão mundial com a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, é dono de uma rede de restaurantes no país natal. O sucesso o tornou um "magnata do kebab" com quase 30 filiais espalhadas pelo país e fortuna de 207 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

Kebab é um prato típico da Turquia e de alguns países árabes. É também muito consumido na costa do mediterrâneo e em locais que costumam receber imigrantes turcos, como a Alemanha. Uma possível tradução do termo para o português é "espetinho". Já uma variação tipicamente turca é o döner kebab (espeto giratório, em português). Essa é a versão vendida na rede de Podolski, a Mangal Döner, que tem 27 lojas.

O empreendedorismo de Podolski veio ainda antes dos restaurantes, que começaram em 2018. No ano anterior, ele criou a Ice Cream United, marca de sorvetes com duas lojas na cidade de Colônia, onde o atacante passou a infância. A inspiração para os kebabs veio do tempo em que o jogador esteve na Turquia, quando jogava pelo Galatasaray, de 2015 a 2017.