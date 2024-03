Polícia espanhola desarticula quadrilha que roubou mansão de Rodrygo

Polícia espanhola desmantelou a quadrilha que realizava assaltos a casas de luxo na região de Madri, incluindo as dos jogadores de futebol Falcao Garcia e Rodrygo.

O que aconteceu

Seis membros do bando foram detidos, de acordo com as autoridades locais. Grupo é responsável por oito assaltos a residências de luxo desde julho de 2022 em Madri e cidades vizinhas.

No roubo contra Rodrygo, em maio de 2023, foram levados relógios e joias de luxo no valor de cerca de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões, na cotação de hoje). No dia em que a casa foi invadida, o brasileiro jogava a final da Copa do Rei, contra o Osasuna.