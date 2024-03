Chelsea planeja 'barca' e deve liberar Thiago Silva para volta ao Brasil

Qual a situação de Thiago Silva?

O veterano de 39 anos tem contrato com o Chelsea até o fim da temporada. Ou seja, o clube que desejar contratá-lo não precisa negociar com a equipe inglesa (e nem pagar para ela), mas apenas com o estafe do jogador.

Classificação e jogos Inglês

Como Thiago Silva está a menos de seis meses do fim do seu vínculo, ele já pode inclusive assinar um pré-contrato para o segundo semestre, ou seja, selar um termo de compromisso que deixe sua transferência engatilhada.

Titular durante a maior parte da temporada, o brasileiro perdeu espaço nas últimas semanas, depois de sofrer uma leve lesão no ligamento do joelho esquerdo. Mesmo recuperado do problema físico, ele foi deixado no banco em tempo integral nos dois últimos compromissos dos "Blues".

Volta ao Brasil em pauta

Até por conta da idade elevada, é pouco provável que Thiago Silva se transfira para um outro time importante da Europa. A opção seria jogar em equipes menores do Velho Continente ou fazer um contrato milionário na Arábia Saudita.