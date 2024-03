Dia de Champions: por que até rivais italianos querem Inter nas quartas?

E, no momento, a Itália é uma dessas nações que seriam agraciadas com uma vaga extra. Antes do começo da rodada desta semana, o Calcio liderava o coeficiente anual da Uefa, com média de 16,571 pontos por clube. Alemanha (15,500), Inglaterra (14,625) e França (14,146) aparecem na sequência.

Se os italianos se mantiverem no top 2 até o fim da temporada, o quinto colocado da Série A também terá o direito de participar da próxima Champions -atualmente, o país tetracampeão mundial tem direito a quatro vagas.

Hoje, essa classificação extra seria disputada especialmente por Bologna (4º), Roma (5º), Atalanta (6º), Napoli (7º) e Fiorentina (8º). Mas mesmo Milan (2º) e Juventus (3º) ainda podem perder rendimento e acabar lutando por essa faixa.

Já a Inter, líder do Italiano, já está praticamente assegurada no top 4 da competição e, consequentemente no torneio continental de 2024/25. Nesta temporada, precisa de pelo menos um empate contra o Atleti para avançar às quartas. Se perder por um gol de diferença, a disputa se arrastará para prorrogação e, caso necessário, pênaltis.

O outro jogo do dia

Curiosamente, a situação vivida pela Inter, de ver até mesmo seus rivais locais torcendo por sua permanência na Champions, também se aplica ao Borussia Dortmund.