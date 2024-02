Palmeiras roda elenco e enfrenta a Portuguesa visando a liderança geral do Paulistão

Único invicto do Paulistão e já classificado ao mata-mata, o Palmeiras tem compromisso pelo Estadual nesta quarta-feira (28). Às 19h30, enfrenta a Portuguesa, em duelo atrasado da quinta rodada da competição. Reagendado devido à disputa da Supercopa, no início deste mês, o jogo será no Canindé, casa do tradicional time paulistano, e não terá transmissão na TV aberta.

O Palmeiras joga para ultrapassar o Santos e assumir a liderança geral do campeonato. Com 21 pontos, a equipe alviverde está a um do time alvinegro e quer encerrar a fase de grupos com a melhor campanha. Depois da Portuguesa, os compromissos são o clássico com o São Paulo e o duelo diante do Botafogo.

"É muito importante para nós ter nos classificado antes", afirmou o lateral-esquerdo Piquerez. A importância de terminar a primeira fase na liderança, lembrou o jogador uruguaio, é porque o time passa a ter a vantagem de disputar a fase final em sua casa.