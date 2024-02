Bruno lembra fase com 'monstro' Weverton na Lusa e vê exagero em críticas

Esforço recompensado. "Ele batalhou muito por tudo isso, desde o comecinho, para chegar onde ele chegou — e no nível que ele chegou. Ele merece tudo isso."

Atuais críticas de torcedores. "Eu acho que as críticas são exageradas, mas a gente sabe como que é o Palmeiras, um time grande. Costumo brincar que não é todo mundo que consegue jogar em time grande, em especial o goleiro. O Weverton já demonstrou totais condições de jogar."

Último jogo contra o Corinthians. "Quando tem um erro em clássico, sempre aparece muito mais, ainda mais do jeito que foi: com 2 a 0, 2 a 1 e aí tomando o gol no fim. Foi um erro de julgamento pelo que parece na TV, mas a gente não está na cabeça dele. Pelo que deu para ver foi um erro de julgamento ali, ele achou que a bola estivesse fora e acabou tirando a mão. Mas todo mundo pode errar."

Pressão. "Pelo nível de excelência que ele demonstrou no Palmeiras, em qualquer coisinha que acontecer, a cobrança vai ser muito maior. Acredito que [a crítica] seja mais por isso, mas a torcida do Palmeiras sabe dos créditos ele tem por tudo que já ganhou e pelas defesas que fez. Não é um erro, mesmo em jogo importante, que vai abalar."

Resposta em campo. "Independente se você for bem ou mal, a cobrança vai acontecer em time grande, e jogador de time grande tem que gostar disso — e eu tenho certeza que ele gosta. Não é à toa que ele tem tanto tempo em alto nível, inclusive com convocação para seleção brasileira. Não vai ter problema, como ele mesmo já mostrou no último fim de semana. A resposta dele vai ser continuar trabalhando do jeito que ele sempre fez, e os jogos bons vão continuar acontecendo naturalmente."