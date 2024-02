Palmeiras x Lusa teve 'clima quente' e provocação entre Felipão e Zagallo

Torcedores e dirigentes da Lusa foram à sala do doping e Jr Baiano precisou sair escoltado. Além disso, uma janela do ônibus do Palmeiras foi quebrada.

Procurado pelo UOL, o ex-jogador preferiu não falar sobre o episódio.

Canindé recebeu despedida de Ademir da Guia

Ademir vestiu a camisa do Palmeiras pela última vez em amistoso contra uma seleção paulista reforçada por Roberto Rivellino. A partida aconteceu na casa da Portuguesa, em 1984.

A partida contou com a equipe profissional do Palmeiras na época, e Ademir jogou no meio-campo. O Palmeiras, porém, perdeu por 2 a 1 e o Divino não marcou.

O estádio, décadas depois, recebeu jogos do Palmeiras durante a reforma no Allianz Parque. Foram 13 jogos, com oito vitórias, três empates e duas derrotas